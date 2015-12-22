بالصور.. المنطقة المركزية العسكرية تطور البنية الأساسية لـ6 قرى بالفيوم والمنوفية

افتتح اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عدد من مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكهرباء والتعليم، والتى نفذتها القوات المسلحة بقرى الخالدية بمركز إبشواى والمحمودية بمركز إطسا والجمهورية بمركز طامية، والتى تعد من القرى الاكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.

شملت اعمال التطوير هذه القرى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومحطات لرفع ومعالجة مياه الصرف الصحى وانشاء وصلات منزلية وخطوط مياة للشرب ورصف طرق وتركيب أعمدة ومحولات كهرباء بقدرات عالية لخدمة أهالى القرية.

كما قامت المنطقة المركزية العسكرية بتطوير ورفع كفاءة مدرسة الخالدية الإبتدائية المشتركة شملت أعمال المحارة والدهانات الداخلية والخارجية للفصول الدراسية ودورات المياة والطرق الداخلية والواجهات والأسوار، وإحلال وتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف والابواب والشبابيك، ورفع كفاءة 570 مقعد خشبى وطاولة لرياض الأطفال.

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>كما قام قائد المنطقة المركزية العسكرية يرافقة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بافتتاح عدد من مشروعات البنية الأساسية التى نفذتها القوات المسلحة بقرى كفر طبلوها بمركز تلا، والبتانون بمركز شبين الكوم وقرية ميت أبو شيخة بمركز قويسنا، والتى تعد من القرى الاكثر احتياجا بمحافظة المنوفية.

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>وتضمنت المشروعات التى نفذتها العناصر الهندسية التابعة للمنطقة المركزية العسكرية فى هذه القرى إحلال وتطوير شبكة الصرف الصحى وإنشاء محطة رفع ومعالجة مياه صرف صحى بالإضافة إلى عمل التوصيلات المنزلية وتمهيد وإنشاء طريق وكوبرى مشاه معدنى.

كذلك تطوير ورفع كفاءة كافة منشأت وفصول مدرسة السيدة خديجة بمركز شبين، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه والصرف صحى، كما تم افتتاح منفذ لمنتجات القوات المسلحة من السلع والمواد الغذائية بمدينة شبين الكوم لخدمة أبناء محافظة المنوفية.

وأكد اللواء أركان حرب ايمن عامر أن القوات المسلحة بما تملكه من ثوابت قومية ومبادئ راسخة على مر العصور لم تقتصر مهمتها على حماية حدود أراضى الوطن فقط بل إمتدت لتبنى وتعمر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 18 قرية من القرى الأكثر إحتياجاً تقع داخل نطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية جارى تطويرها بكل من المنوفية والقليوبية والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا.

حضر الإفتتاحات عدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من المواطنين بمحافظتى الفيوم والمنوفية.



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