أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير أممى: 2.5 مليون نازح يمنى منذ مارس الماضى

Google+ Print
تقرير أممى: 2.5 مليون نازح يمنى منذ مارس الماضى تقرير أممى: 2.5 مليون نازح يمنى منذ مارس الماضى

كشف تقرير أممى ارتفاع عدد النازحين اليمنيين داخليا إلى 2.5 مليون نازح منذ تفجير الميليشيات للأوضاع فى البلاد منذ مارس الماضى أى قبل 9 أشهر.

ونقلت قناة "العربية" الثلاثاء، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) فى اليمن قوله "إن عدد النازحين داخليا ارتفع خلال الشهرين الماضيين ليتجاوز مليونين ونصف مليون مواطن يمنى، بزيادة 9% عن إحصاءات أكتوبر الماضى.

وأكدت المنظمة فى تقريرها السادس أن عدد النازحين بلغ مليونين و509 آلاف و68 يمنيا، مشيرة إلى أن هذا الرقم يساوى ثمانية أضعاف عدد النازحين فى شهر مارس الماضى.

وباتت تعز جنوب غرب البلاد مدينة أشباح جراء القصف الهستيرى والعشوائى للأحياء السكنية من قبل الميليشيات التى فرضت أيضا حصارا خانقا حرم الأهالى من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء. وبحسب المصادر فإن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من مدينة تعز باتجاه الأرياف ومحافظات أخرى.

وأكد التقرير الأممى أنه بينما انخفضت نسبة النزوح فى المحافظات الجنوبية التى شهدت عودة كبيرة للنازحين فى الأشهر الأخيرة، ازدادت أعداد النازحين فى المحافظات الشمالية.

وبحسب التقرير فإن 45% من عدد النازحين فروا من ديارهم إلى محافظاتهم الأصلية، فيما خرج 55% منهم إلى محافظات أخرى، موضحا أن "تعز وعمران وحجة وصنعاء وأبين، من أكثر المحافظات اليمنية تضررا من النزاع القائم، إذ تبلغ حصة هذه المحافظات مجتمعة أكثر من 1.2 مليون نازح"، أى بنسبة 48% من مجموع النازحين فى اليمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017