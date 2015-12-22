مصادر دبلوماسية ليبية : دول غربية تخطط لشن غارات فى طرابلس

>صرحت مصادر دبلوماسية ليبية بأن هناك اتجاها دوليا لشن غارات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية الناشطة فى ليبيا وخصوصا تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشى القول إنه "يتوقع ضربات جوية قريبا" ، لكنه لم يحدد أية مواعيد محتملة.

وكشف أن هذه الدول هى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن 2214 يطلب من جميع الدول محاربة الإرهاب فى ليبيا ، وهو تفويض واضح وكل ما تحتاجه الدول المختلفة هو إبلاغ الحكومة الليبية مسبقا والتنسيق معها".

وقال الدباشى إنه يتوقع صدور قرار من مجلس الأمن اليوم يرحب فيه بتوقيع اتفاق السلام الليبى بين طرفى الصراع ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى فى حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة فى ليبيا.