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تونس ترفع درجة التأهب الأمنى إلى القصوى للتصدى لأية تهديدات محتملة

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تونس ترفع درجة التأهب الأمنى إلى القصوى للتصدى لأية تهديدات محتملة تونس ترفع درجة التأهب الأمنى إلى القصوى للتصدى لأية تهديدات محتملة

>أعلنت وزارة الداخلية التونسية بداية من منتصف ليلة أمس الاثنين رفع حالة التأهب الأمنى إلى القصوى تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف ورأس السنة الميلادية، على جميع المستويات للوقاية من الطرقات والتصدى لأية تهديدات محتملة، وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة.

كان وزير الداخلية التونسى محمد ناجم الغرسلى قد أدى يوم الأحد الماضى زيارة تفقدية إلى المول التجارى "تونيزيا مول" بالضاحية الشمالية للعاصمة على أثر التحذيرات التى توجهت بها كل من السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية لرعاياها المقيمين بتونس ودعوتهم إلى توخى الحذر من إمكانية وقوع هجوم إرهابى محتمل.
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