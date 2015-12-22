ننشر صورة مقعد النائب نبيل الفضل مغطى بعلم الكويت بعد وفاته

قام أعضاء مجلس الأمة الكويتى منذ قليل بتغطية مقعد النائب الكويتى نبيل الفضل والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة، بعلم دولة الكويت.

وانتقل النائب نبيل الفضل إلى رحمة الله بعد تعرضه لحالة إغماء خلال الجلسة اليوم الثلاثاء، حيث قام وزير الصحة الدكتور على سعد العبيدى ووكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوى وطاقم الاسعاف بالمسارعة لمعالجة النائب الفضل، ولكن محاولاتهم فشلت فى إنقاذه.

وآخر ما قاله النائب الفضل فى الجلسة: "توقيع المعاملات أثناء الجلسة مظهر غير حضارى ووضع مشين للمجلس". . وبعدها جلس لمدة 5 دقائق ثم سقط متوفياً.

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