أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ننشر صورة مقعد النائب نبيل الفضل مغطى بعلم الكويت بعد وفاته

Google+ Print
ننشر صورة مقعد النائب نبيل الفضل مغطى بعلم الكويت بعد وفاته ننشر صورة مقعد النائب نبيل الفضل مغطى بعلم الكويت بعد وفاته
قام أعضاء مجلس الأمة الكويتى منذ قليل بتغطية مقعد النائب الكويتى نبيل الفضل والذى وافته المنية اليوم الثلاثاء أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة، بعلم دولة الكويت.

وانتقل النائب نبيل الفضل إلى رحمة الله بعد تعرضه لحالة إغماء خلال الجلسة اليوم الثلاثاء، حيث قام وزير الصحة الدكتور على سعد العبيدى ووكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوى وطاقم الاسعاف بالمسارعة لمعالجة النائب الفضل، ولكن محاولاتهم فشلت فى إنقاذه.

وآخر ما قاله النائب الفضل فى الجلسة: "توقيع المعاملات أثناء الجلسة مظهر غير حضارى ووضع مشين للمجلس". . وبعدها جلس لمدة 5 دقائق ثم سقط متوفياً.


>- بالفيديو.. لحظة وفاة نائب كويتى أثناء انعقاد مجلس الأمة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011