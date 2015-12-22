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وزير الداخلية يرخص لشركة بإقامة مصنع بالسويس لإنتاج مادة "نترات الأمونيوم"

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وزير الداخلية يرخص لشركة بإقامة مصنع بالسويس لإنتاج مادة "نترات الأمونيوم" وزير الداخلية يرخص لشركة بإقامة مصنع بالسويس لإنتاج مادة "نترات الأمونيوم"
أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قراراً بالموافقة على ترخيص للشركة المصرية للهيدروكربون، الكائنة بميدان سفنكس - المهندسين - الجيزة، بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مادة "نترات الأمونيوم بنسبة 34.5%" بالمنطقة الصناعية التاسعة شمال غرب خليج السويس.

وتضمن قرار وزير الداخلية عدد من الشروط التى هى، إن يكون إنتاج مادة الأمونيوم بنسبة "34.5%"، لصالح وزارة الإنتاج الحربى فقط وليس للتسويق المحلى مع السماح للشركة بتصدير باقى الكمية للخارج، بالإضافة عدم قيام الشركة بتجرية أى منتج بالمصنع وفى حالة حدوث أى ظرف استثنائى أو قوة قاهرة تمنع حركة التصدير اليومى، يتم تسليم كميات المنتج فعلياً إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع إيقاف الإنتاج لحين زوال تلك الظروف ولا يحق للشركة الرجوع بأى مسئولية مدنية على الدولة.

وجاءت المادة الثانية المنشورة على الجريدة، أن تكلف مديرية أمن السويس بوضع الخطط التأمينية والإجرائية لمنع تسرب المنتج، مضيفا المادة الثالثة أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 19/12/2015.

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مصر 365