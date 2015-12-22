نيابة العامرية تحبس 2 من السلفيين منعا خطيبا بالأوقاف من صلاة الجمعة

قررت نيابة العامرية أول برئاسة المستشار وائل صبرى، حبس 2 من أعضاء الدعوة السلفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته .

واستمعت النيابة فى تحقيقاتها التى باشرها محمد درويش وكيل النائب العام، برئاسة المستشار محمد نور رئيس نيابة غرب الإسكندرية، وتحت إشراف المستشار سعيد عبد المجسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إلى أقوال المتهمين، "أحمد .ا.ج " - 45 سنة حلوانى و "محمد . ع " - 52 سنة كهربائى بعد أن تم إلقاء القبض عليهم فى واقعة الاعتداء على خطيب مسجد بالأوقاف.

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية تقدمت ببلاغ ضد 7 من أعضاء الجماعة السلفية لاعتدائهم على الشيخ حسنى هاشم بدوى أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، ومنعوه الجمعة الماضية من إلقاء خُطبة الجمعة، بمسجد "أولياء الرحمن" بمساكن الزواج الحديث، بزاوية عبد القادر بمنطقة العامرية.

كما قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار 4 آخرين تورطوا فى الواقعة بشهادة المجنى عليه وعدد من الأهالى وشهود الواقعة .

وكانت النيابة أصدرت قرارا مساء أمس بحجز المتهمين مع تحريات المباحث.

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