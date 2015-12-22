وزير الدفاع: نتصدى لمن يحاول استباحة أرض مصر مقتدين بالسيرة العطرة للرسول

قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه وحماية جبهته الداخلية من محاولات قوى الشر والإرهاب.

وأكد الوزير – في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء أركان حرب مجدي حجازي مساعد وزير الدفاع، خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، أن رجال القوات المسلحة تتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم ، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات بكل ثقة في القدرة على مواجهتها والتغلب عليها.

وشدد صبحي، على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل اعتبار ، مؤكداً أن لمصر جيش قوي كرمه الله وجعله مرابطا وأمينا علي حمايتها ويصون أمنها واستقرارها إلي يوم القيامة .

وهنأ الشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة بذكري المولد النبوي الشريف.

> وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقي فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى من كبار علماء الأزهر الشريف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبي صلى الله علية وسلم، والاقتداء بها قولاً وعملاً وخلقاً للحفاظ علي بناء وتماسك المجتمع، والتصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة التي تحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة.