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حوار في الجول - حارس سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر

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حوار في الجول - حارس سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر حوار في الجول - حارس سموحة: أريد أن أكون الحارس الأساسي لمنتخب مصر

حدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شرطًا وحيدًا لقطع إعارة محمود عبد الرازق شيكابالا إلى الإسماعيلي وعودته للقلعة البيضاء في يناير.

وأوضح رئيس الزمالك: "هناك مهلة تنتهي بعد 5 أيام لدفع قسط شيكابالا لسبورتنج لشبونة، بقيمة 75 ألف دولار، وفي حالة التأخير أسبوع سيزيد المبلغ 150 ألف دولار".

وقال عبر قناة (LTC): "ملتزمون بإعارة شيكابالا للإسماعيلي لنهاية الموسم، ولكن في حالة عدم سداد القسط للنادي البرتغالي، سيعود اللاعب للزمالك في يناير".

وأشار إلى أن قائمة الزمالك للموسم الحالي تمنحه الحق في استبدال 3 لاعبين، لافتًا إلى أنه قام في بداية الموسم باستبدال لاعبين من اجل الحفاظ على مستقبل الفهد الأسمر.

وتحوم شكوك حول استمرار شيكابالا بصفوف الدراويش، وذلك عقب استقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق.

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