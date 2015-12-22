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تأجيل طعون "قضاة من أجل مصر" لإحالتهم للمعاش لـ20 يناير للمرافعة

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تأجيل طعون "قضاة من أجل مصر" لإحالتهم للمعاش لـ20 يناير للمرافعة تأجيل طعون "قضاة من أجل مصر" لإحالتهم للمعاش لـ20 يناير للمرافعة
قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل الدعاوى المقامة من القضاة المحالين للمعاش للانتماء لحركة "قضاة من أجل "، وإذاعة بيان باعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنطقة رابعة العدوية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وذلك لجلسة 20 يناير المقبل للمرافعة.

وأقام القضاة، دعوى لصرف مستحقاتهم المالية "الموقوفة"، بعد وقفهم عن العمل، وبدء نظر الدعاوى المتهمين فيها.
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