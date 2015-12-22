بدء نظر طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة لوقفها

بدأت محكمة النقض، نظر الطعون المُقامة من المستشاريين زكريا شلش، ومحمد عبدالهادي، ومحمد البغدادي، المرشحين المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، على حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف (أول درجة)، والتي مفادها برفض الدعاوى المقامة منهم، لوقف انتخابات النادي، لادعائهم “ببطلان اللائحة الداخلية للنادي” .

قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من شلش وعبدالهادي والبغدادي، لوقف الانتخابات بعد ادعائهم ببطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في ذلك الوقت، في تعديل لائحة النادي، وثانيها رفض الدعوى المقامة من المستشار وائل الشيمي، لوقف الانتخابات لأن اللجنة فتحت باب التقدم للترشح للانتخابات خمسة أيام، بدلًا من ستة أيام لوجود إجازة شم النسيم في وسط هذه الأيام، وذلك دون أن تحتسب يوم بديلًا له، اعقبها طعن مقيمي الدعوتين أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.

وقالت محكمة الاستئناف، في حيثياتها :” إن الجمعية العمومية قد وافقت بالإجماع على قرارات تفويض مجلس الإدارة بإعداد لائحة جديدة بما يلبي رغبات احتياجات القضاة والدفاع عن استقلاله طبقًا للتغييرات التي طرأت على الساحة ” .

> وأكدت الحيثيات أنه بمطالعة المحضر المقدم من مجلس إدارة النادي، تبين أن جميع الإجراءات تتفق مع اللائحة الأساسية للنادي، وتبين صحة الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات .