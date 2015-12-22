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«الداخلية» تنظم مسابقة للضباط حول التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان

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«الداخلية» تنظم مسابقة للضباط حول التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان «الداخلية» تنظم مسابقة للضباط حول التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان

وزير الداخلية – أرشيفية

نظمت الوزارة مسابقة بحثية لضباط الشرطة في مجال “التوازن بين الأمن واحترام حقوق الإنسان”، يشارك فيها الضباط العاملين بجميع قطاعات وأجهزة الوزارة بمختلف رتبهم، وذلك من خلال إعداد أبحاث تتعلق بتحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم في نطاق العمل الشرطي، وأيضاً الأساليب المثلى لحفظ الأمن والنظام العام أثناء التظاهرات والتعبير عن الرأي.

وتشمل المسابقة، احترام أجهزة الشرطة لضوابط حقوق الإنسان عند تأديتها لوظيفتها الاجتماعية، إلى جانب آليات تفعيل الأداء الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية الشرطة لحقوق الإنسان في مراحل الاستدلال والتحقيق والتنفيذ العقابي والمواقف الأمنية المختلفة، وكذا الشرطة وحمايتها لحقوق الأحداث.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر ودعم مبادئ وقيم حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة والتأكيد على كافة حقوق وحريات المواطنين وصون حرياتهم.

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