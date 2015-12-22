إحالة دعوى طرد الممثلة اللبنانية رغد من مصر بعد تحولها جنسيا للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيه الوحش لطرد الممثلة اللبنانية رغد النمر سلامة من مصر ، بعد تحولها جنسيا من رجل لامرأة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 483 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

>وأكد الوحش فى دعواه، أن الممثلة فى حقيقة الأمر رجل واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيا من رجل إلى امرأة وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال، وأن دخول الفنانة اللبنانية مصر على أنها أنثى، وهى فى حقيقة الأمر ذكر يدعى "سمير نمر سلامة"، يمثل خطرا على الأمن القومى، وقد يكون وراءها منظمات إرهابية.

يوم ساخن داخل مجلس الدولة..القضاء الإدارى يفصل فى دعاوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى..وإقالة المتحدث باسم وزارة التعليم... وإلغاء قرار منع الفنانة نجلا من السفر.. وينظر طرد رغد سلامة بعد تحولها جنسيا

http://www.youm7.com/story/2015/12/22/%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-/2503792#.VnkLwvl96M8