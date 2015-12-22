وزير الدفاع: رجالنا ماضون بإرادة قوية لمواجهة قوى الشر والإرهاب

أكد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على قدسية أراضيه وحماية جبهته الداخلية من محاولات قوى الشر والإرهاب، والتصدى لكل من يحاول إستباحة أرض مصر والنيل من سلامة شعبها العظيم، مقتدين بالسيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلوات الله علية وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجة التحديات بكل ثقة فى القدرة على مواجهتها والتغلب عليها، وهنأ الشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة والشرطة بذكرى المولد النبوى الشريف، جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها بالانابة عنه اللواء أ ح مجدى حجازى مساعد وزير الدفاع خلال إحتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة.

بدأت مراسم الأحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القى فضيلة الدكتور أسامة الازهرى من كبار علماء الازهر الشريف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله علية وسلم، والإقتداء بها قولاً وعملاً وخلقاً للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع، والتصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والافكار المتطرفة التى تحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين.

وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحتة فوق كل إعتبار، مؤكداً بأن لمصر جيش قوى وكرمة الله وجعلة مرابطا وامينا على حمايتها ويصون امنها واستقرارها إلى يوم القيامة.

حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة.