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بالصور..محافظة القاهرة تشن حملة بمنطقتى معروف وشمبليون وتشمع المحال المخالفة

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بالصور..محافظة القاهرة تشن حملة بمنطقتى معروف وشمبليون وتشمع المحال المخالفة بالصور..محافظة القاهرة تشن حملة بمنطقتى معروف وشمبليون وتشمع المحال المخالفة
شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب القاهرة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمنطقتى شمبليون ومعروف، ومصادرة الأدوات المخالفة للحد من انتشارها، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، فيما يتعلق بإزالة جميع التعديات بمختلف الأحياء وبشكل خاص الشوارع الواقعة بالأحياء الهامة كحى غرب.

وقال اللواء ياسين عبد البارى رئيس حى غرب القاهرة، فى تصريحات صحفية، إن الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية للحى تمت بالتعاون مع شرطة المرافق وأسفرت عن مصادرة "ثلاجتين عرض و86 كرسى بلاستك و1 شواية فرن حواوشى وأنبوبة كبيرة و7 طقطوقة حديد و3 ثلاجات عرض اثنين باب و6 ثلاجات عرض باب واحد وقدرة فول".

وأضاف رئيس حى غرب القاهرة فى تصريحات صحفية أنه تم تشميع المحل الكائن فى 6 شارع النبراوى لإدارته بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه جار متابعة الحملات للتصدى لكل المخالفين وكل من يزاول نشاط بدون ترخيص.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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