ضبط 25 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس، من ضبط 25 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 10 من الخارجين عن القانون ومشتبه بهم، كما تم ضبط 14 عنصر مسجل خطر و9 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين، وجارى تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.