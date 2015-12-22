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إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد غير الصالحة بسفاجا

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إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد غير الصالحة بسفاجا إعدام كميات كبيرة من حلوى المولد غير الصالحة بسفاجا
شكل اللواء هشام آمنة رئيس مدينة سفاجا، لجنة الإدارات المختلفة بالمدينة للتفتيش على المحلات التجارية، وضبط المخالفين وغير الملتزمين والتأكد من صلاحية المنتجات خاصة حلوى المولد النبوى.

شارك فى اللجنة مدير إدارة البيئة وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الشئون القانونية وقسم تراخيص المحلات بمجلس المدينة، ومدير الإدارة الصحية بسفاجا ومدير مكتب العمل ومدير مكتب تموين سفاجا ومندوب قسم الشرطة .

أسفرت اللجنة بعد التفتيش على جميع المحلات التجارية بالمدينة، والتى انتهت من عملها أمس، عن ضبط كميات كبيرة من حلوى المولد الفاسدة، وضبط مواد غذائية غير صالحة، وتم إعدامها بالمقلب العمومى للمدينة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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