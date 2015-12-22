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قوات الإنقاذ النهرى تنتشل طالبة سقطت من كوبرى قصر النيل قبل غرقها

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قوات الإنقاذ النهرى تنتشل طالبة سقطت من كوبرى قصر النيل قبل غرقها قوات الإنقاذ النهرى تنتشل طالبة سقطت من كوبرى قصر النيل قبل غرقها
نجحت خدمات تأمين المسطح المائى بنهر النيل بالقاهرة فى سرعة إنقاذ طفلة قبل غرقها بمياه نهر النيل عقب سقوطها من أعلى كوبرى قصر النيل بسبب اختلال توازنها.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية من قسم مسطحات القاهرة لمتابعة الحالة بالمسطح المائى، حيث لاحظوا سقوط إحدى الفتيات بنهر النيل من أعلى كوبرى قصر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، فبادرت خدمات التأمين من قوة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المعينة للمرور بتلك المنطقة بسرعة انتشالها من مياه النيل وإنقاذها من الغرق .

وتبين أنها "أية.ح.م" 14 سنة طالبة، ومقيمة بمنطقة المساحة بالجيزة، وأكدت أنها أثناء جلوسها على سور الكوبرى اختل توازنها فسقطت فى النهر، وتم استدعاء والدها الذى وجه الشكر لرجال الشرطة لجهودهم فى إنقاذ ابنته وحفظ الأمن والحفاظ على أرواح المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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مصر 365