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ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالتجمع الخامس

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ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالتجمع الخامس ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالتجمع الخامس
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بمنطقة التجمع الخامس.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفادها قيام كل من: "سيد.ر"، 20 سنة، قهوجى، ومقيم 3 شارع المغربلين دائرة قسم شرطة القديمة، و"وليد.ع"، 29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 2017 لسنة 2012م التجمع الثانى، "سرقة مسكن"، والمحكوم عليه فى عدد 3 أحكام حبس جزئى " تبديد"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقات المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 3 أجنة حديدية، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب عدد 6 سرقات من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة مع الأول.

وبمناقشتهما أرشدوا على مكان المسروقات بمسكن المتهم الثانى، كما تم ضبط عدد 6 لفات أسلاك كهربائية لدى عميلهما ويدعى "محمود.ر"، 40 سنة، تاجر، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية متحصلات نشاطهما على متطلباتهما الشخصية، وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهما بالسرقة فتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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