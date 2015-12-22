أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

هــام : 9 علامات إذا ظهرت عليك فأعلم انك تعاني من مشاكل بالكبد ، أخطر الأعراض التى يجب أن تنتبه لها

  • الصحة
  • 50 ألف
Google+ Print
هــام : 9 علامات إذا ظهرت عليك فأعلم انك تعاني من مشاكل بالكبد ، أخطر الأعراض التى يجب أن تنتبه لها هــام : 9 علامات إذا ظهرت عليك فأعلم انك تعاني من مشاكل بالكبد ، أخطر الأعراض التى يجب أن تنتبه لها

الكبد من أهم ما يجب علي الانسان أن ينتبه له في حياته وجسمه وخاصة بعدما تظهر الأمراض الخطيرة والتى تصيب الكبد وتؤدي به إلي مراحل خطيرة ومتأخرة قد لا يستطيع أن يلاحق مضاعفاتها بالطب الحديث ، وبعد تفشي أمراض الكبد والتهابات الكبد وانتشار فيرس سي والتليف الكبدي ، وبعد التقدم الطبي الذي ظهر مؤحراً في علاج ها الفيرس ، فإن ما يجب أن ننتبه إليه حتى نتجنب أي أعرض مر قد تصيب الكبد ما سوف نعرضه عليكم اليوم.

علامات تؤكد وجود مشكلة بالكبد :

1- الإحساس بطعم مرارة في الفم بعد تناول أي طعام.

2- الإحساس بوجود ألم الألام في المعدة ، وخاصة الأكلات الدسمة والدهنية.

3- كثرة القئ والغثيان والإسهال ، والتعب المتكرر من أقل مجهود.

4- ملاحظة وجود إصفرار في لون العين (بياض العين) ، وكذلك في حالة تحول الجلد إلى اللون الأصفر.

5- الإجهاد والتعب في حالة بذل أي مجهود حتى وإن كان مجهود قليل.

6- الشعور بالألم والمرض في بع أماكن المفاصل وخاصة منطقة أسفل الكتف.

7- عند الإصابة بالدوالي أو البواسير عليك أن تنتبه إلى الكبد ، فقد يكون هناك علاقة.

8- الصداع وألام العينين ، وخاصة المنطقة التى هي فوقن العين.

9- إصفرار لون البراز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

العصير الحارق للشحوم اشرب تلذذ و اخسر 5 كيلو في الشهر دون حمية

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ

تعرف على صحتك العامة من لون بولك

تعرف على صحتك العامة من لون بولك