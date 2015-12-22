هــام : 9 علامات إذا ظهرت عليك فأعلم انك تعاني من مشاكل بالكبد ، أخطر الأعراض التى يجب أن تنتبه لها

الكبد من أهم ما يجب علي الانسان أن ينتبه له في حياته وجسمه وخاصة بعدما تظهر الأمراض الخطيرة والتى تصيب الكبد وتؤدي به إلي مراحل خطيرة ومتأخرة قد لا يستطيع أن يلاحق مضاعفاتها بالطب الحديث ، وبعد تفشي أمراض الكبد والتهابات الكبد وانتشار فيرس سي والتليف الكبدي ، وبعد التقدم الطبي الذي ظهر مؤحراً في علاج ها الفيرس ، فإن ما يجب أن ننتبه إليه حتى نتجنب أي أعرض مر قد تصيب الكبد ما سوف نعرضه عليكم اليوم.

علامات تؤكد وجود مشكلة بالكبد :

1- الإحساس بطعم مرارة في الفم بعد تناول أي طعام.

2- الإحساس بوجود ألم الألام في المعدة ، وخاصة الأكلات الدسمة والدهنية.

3- كثرة القئ والغثيان والإسهال ، والتعب المتكرر من أقل مجهود.

4- ملاحظة وجود إصفرار في لون العين (بياض العين) ، وكذلك في حالة تحول الجلد إلى اللون الأصفر.

5- الإجهاد والتعب في حالة بذل أي مجهود حتى وإن كان مجهود قليل.

6- الشعور بالألم والمرض في بع أماكن المفاصل وخاصة منطقة أسفل الكتف.

7- عند الإصابة بالدوالي أو البواسير عليك أن تنتبه إلى الكبد ، فقد يكون هناك علاقة.

8- الصداع وألام العينين ، وخاصة المنطقة التى هي فوقن العين.

9- إصفرار لون البراز.

شبكةعيونالإخبارية

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