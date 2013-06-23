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الأزهرى يحتوى مظاهرات مستحقى معاشات العراق

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الأزهرى يحتوى مظاهرات مستحقى معاشات العراق الأزهرى يحتوى مظاهرات مستحقى معاشات العراق

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، لمستحقى معاشات العراق، أن الوزارة استلمت بالفعل كشف من حكومة العراق بأسماء مستحقى المعاشات لدى هناك، والمتأخرة منذ أكثر من 22 عاما والتى تم الاتفاق على صرفها لأصحابها من العمال المصريين، خلال زيارة الدكتور هشام قنديل لبغداد منذ شهور.

وأضاف الأزهرى خلال لقائه مع مستحقى المعاشات الذين تظاهروا صباح اليوم أمام مقر الوزارة، أن الإدارة المتخصصة بالوزارة وهى الحاسب الآلى تقوم حاليا بمراجعة كافة الأسماء التى وردت من الحكومة العراقية، ومدى مطابقتها للكشوف الموجودة فى الوزارة.

وأوضح الأزهرى أن الحكومة ستقوم بصرف المستحقات فورا عقب وصول الأموال لوزارة المالية، وسيتم صرفها بنفس الطريقة التى تم صرف الحوالات الصفراء بها من قبل.

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مصر 365

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