وزير التموين للبقالين: خدوا بالكم من الناس.. ومواطنة: بلغ شكرى للريس

قام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بجولة مفاجئة على بعض المخابز والمستودعات ومحلات البقالة والأسواق بمنطقة السيدة زينب والخليفة والقلعة والإباجية وعين الصيرة، للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من الخبز، وبدون طوابير وأيضا توافر السلع التموينية وسلع نقاط الخبز لدى البقالين التموينيين وانخفاض أسعار السلع والخضر بالأسواق.

كما تفقد مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة، حيث كانت مليئة بالأسطوانات، ولم يوجد هناك زحام أو طوابير مثل ما كان يحدث فى نفس الفترة من العام السابق، كما تفقد بعض منافذ شركة المصريين التى تحتوى على كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة المواطنين.

والتقى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجولة، بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم للرئيس السيسى، ووزارة التموين لنجاح مبادرات خفض الأسعار، وتوفير كافة السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وقالت إحدى المواطنات لوزير التموين بلغ شكرى للريس، لأن أول مرة نأخذ التموين مرتين مجانا، وتقصد السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وانت نصير الغلابة، كما أشاد المواطنون بالمجهود التى تقوم بها وزارة التموين لخدمة المواطنين ونجاحها فى تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية والقضاء على طوابير الخبز.

وطلب وزير التموين من بعض أصحاب محلات البقالة التموينية، توفير ثلاجات بمحلاتهم لإمدادهم باللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والأسماك لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، وقال لهم خدوا بالكم من الناس.



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