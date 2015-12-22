بالصور.. 1200 شاب يبدأون اليوم اختبارات القدرات فى البرنامج الرئاسى

بدأ اليوم الثلاثاء، 1200 شاب امتحانات اللغة الإنجليزية والقدرات فى أول أيام الامتحانات النظرية لاختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة (plp).

وتجرى الامتحانات فى أربعة أماكن فى القاهرة، وهى: مركز شباب الجزيرة، ومنتدى الشباب بالسادس من أكتوبر، ومقر المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، ومعهد اللغات للقوات المسلحة.

يذكر أن هذا البرنامج أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم، ويستهدف الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاماً، فيما يعكف المسئولون على إعداد برنامج مشابه خلال الفترة المقبلة للفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً.



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