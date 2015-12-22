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قوافل طبية ضخمة توقع الكشف الطبى على 697 سجينا وتحول 2 للمستشفيات الخارجية

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قوافل طبية ضخمة توقع الكشف الطبى على 697 سجينا وتحول 2 للمستشفيات الخارجية قوافل طبية ضخمة توقع الكشف الطبى على 697 سجينا وتحول 2 للمستشفيات الخارجية
وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قوافل طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لسجون (وادى النطرون، ملحق وادى النطرون، 440 الصحراوى)، حيث قاموا بالاشتراك مع أطباء تلك السجون فى توقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لعدد (2161 سجينا).

وتم توجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن طنطا العمومى)،لتوقيع الكشف الطبى على جميع نزلاء السجن وصرف الأدوية اللازمة لـ(378 سجينا وتم تحويل 4 سجناء إلى مستشفيات خارجية) .

وتحركت قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن بورسعيد العمومى)،لتوقيع الكشف الطبى على جميع نزلاء السجن وصرف الأدوية اللازمة لـ(319 سجينا منهم 54 نزيلة بعنبر النساء، وتم تحويل سجينين إلى مستشفيات خارجية) .

وأكدت وزارة الداخلية استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كل سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

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مصر 365