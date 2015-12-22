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للحد من سرطان الجلد..إدارة الأدوية الأمريكية تحظر استخدام أجهزة تسمير البشرة

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للحد من سرطان الجلد..إدارة الأدوية الأمريكية تحظر استخدام أجهزة تسمير البشرة للحد من سرطان الجلد..إدارة الأدوية الأمريكية تحظر استخدام أجهزة تسمير البشرة
اقترحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية فرض حظر على استخدام أى شخص دون سن 18 عاما لأجهزة تسمير البشرة.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هذا الاقتراح يهدف إلى التقليل من نسبة الإصابة بمرض سرطان الجلد الذى ربطه الأطباء بهذه الأجهزة المصدرة لإشعاعات ضارة.

وأعلنت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تسمير البشرة يزيد خطر إصابتهم بسرطان الجلد بنسبة تصل إلى 59%.

كما أبدت إدارة الأغذية والأدوية أيضا فى إطار اقتراحها رغبة فى أن يوقع مستخدمو أجهزة تسمير البشرة على استمارات موافقة تؤكد أنهم يعون الإضرار المرتبطة بتلك الأجهزة قبل استخدامها.

ويأتى هذا الاقتراح بعد أعوام من التحذيرات التى أطلقها أطباء الأمراض الجلدية الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات ضد أجهزة تسمير البشرة، مع التأكيد على تزايد خطر الإصابة بسرطان الجلد على المراهقين ومن هم فى مرحلة العشرينيات من العمر خاصة النساء.
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