ضبط 38 طنا و205 كيلو سمك مكاريل منتهى الصلاحية بالقليوبية

قامت مباحث التموين بالقليوبية بحملة مكبرة، أسفرت ضبط المدعو "سمير .ع.ا" 59 سنة المدير المسئول وشريك بثلاجة "المصرى" الكائنه بناحية الطريق الزراعى السريع – دائرة مركز قليوب، وذلك لقيامه بحفظ كميات من الأسماك المجمدة ومنتهية الصلاحية، ويقوم بتغيير تواريخ صلاحيتها تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وضبط (2547) كرتونة سمك مكاريل زنة الكرتونة 15 كجم بإجمالى وزن ( 38.205 طن، تم إجراء المعاينة بمعرفة النيابة.. وتولت التحقيق، وتم تعيين الحراسة اللازمة على المضبوطات لحين تصرف النيابة

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22166 جنح مركز قليوب لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة للتحقيق، وردت المدعو إبراهيم كمال 35 سنة صاحب محل بقالة بناحية أسنيت – دائرة مركز كفر شكر بتخزين كميات من مواد غذائية (عصائر بسكويت) منتهية الصلاحية داخل المحل والمخزن خاصته وعدم قيامه باتخاذ أى إجراءات لإعدامها أو مخاطبة الشركة لاسترجاعها.. مما يعد ضرراً على الصحة العامة وتم ضبط (820) صنف سلع منتهية الصلاحية بيانها كالتالى:-

بسكويت (ديرو) بالشيكولاتة ومحشو بالكريمة بإجمالى (810) باكو منتهى الصلاحية

>وعصير مانجو (ياهو) بإجمالى (10) زجاجات منتهية الصلاحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11852 جنح مركز كفر شكر لسنة 2015م.