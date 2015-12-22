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الرئيس يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

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الرئيس يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، ويلقي الرئيس  كلمة الختام التي تتطرق إلى تجديد الخطاب الديني.

وتكرم الوزارة خلال الحفل، عددًا من علماء الدين على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، كما يكرم الرئيس السيسى أحد كوادر الوزارة الشابة وهو الدكتور سيد عبد الباري مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، والمسؤول عن تدريس الثقافة الإسلامية لراغبي العمل في الدعوة.

يحضر الاحتفالية، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وأعضاء مجلس الوزراء والبابا تواضروس، كما يشهد حفل المولد النبوي، تكريم 250 داعية من الأوقاف، منهم 100 داعية من مديرية القاهرة، و100 من الجيزة و50 داعية من القليوبية ضمن 500 مدعو يحضرون من رؤساء الصحف والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان.

وتشمل الاحتفالية كلمة لوزير الأوقاف يتحدث فيها عن جهود الوزارة فى تفكيك الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التشدد والإرهاب والإلحاد والبهائية والأفكار المغلوطة والمؤتمرات التى عقدت لذلك والمسابقة التى تعقدها الوزارة أبريل المقبل بشرم الشيخ لتنشيط السياحة، ويليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

 

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