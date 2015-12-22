بالصور..مستشفى سرطان الأقصر تستقبل هدى المراغى مستشارة وزير الدفاع الكندى

استقبلت مستشفى السرطان بالأقصر، اليوم الثلاثاء، واحدة من أهم علماء مصر فى الخارج البروفيسور هدى المراغى، أول امرأة تشغل منصب عميد لكلية هندسة فى تاريخ كندا، وأول امرأة تحصل على الأستاذية فى الهندسة الصناعية فى تاريخ كندا، وأول امرأة تعين مستشارة لوزير الدفاع الكندى وأول امرأة يتم انتخابها كزميلة فى الأكاديمية الدولية لبحوث الإنتاج بباريس، ومؤخرا تم تصنيفها من أفضل نساء كندا فى التاريخ.

زارت البروفيسور هدى المراغى مستشفى سرطان الأقصر بصحبة زوجها الدكتور وجيه المراغى أحد أشهر أساتذة الهندسة الصناعية فى كندا ومعهم ابنهم محمد واحد من أهم الأطباء الشبان فى جراحة التجميل بكندا.

وخلال الزيارة أكدت البروفيسور هدى المراغى أن زيارتها لمستشفى سرطان الأقصر تأتى تأكيدا على دعمها الشخصى للمشروعات العلمية شديدة الأهمية فى مصر، والتى تقدم خدماتها بشكل مباشر إلى جموع الشعب المصرى وبخاصة الشرائح الأكثر احتياجا، وهو ما يجسده تماما مستشفى سرطان الأقصر الذى من المتوقع أن يقدم خدماته العلاجية لمرضى جنوب الصعيد وفق أفضل النظم العلمية فى العالم فى علاج السرطان وبالمجان تماما.

وأشارت المراغى خلال الزيارة إلى أنها تحث كل المصريين فى الخارج على دعم المشروعات الأهلية الجادة، والتى تنطلق وفق أطر علمية حديثة وطبقا لدراسات بحثية رفيعة المستوى مثل مستشفى سرطان الأقصر.

وخلال تفقدها للعمل داخل المستشفى استمعت البروفيسور هدى المراغى وأسرتها إلى شرح حول مراحل المشروع وإمكانياته المتوقعة، وأهم ما سوف يحتويه من أحدث الأجهزة فى العالم لعلاج السرطان وسبل تواصل المستشفى مع أفضل الكفاءات العلمية فى العالم فى مجال طب الأورام لدعم قدرات المستشفى والارتقاء.



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