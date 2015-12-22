اليوم.. محافظ قنا وأحمد أبو هشيمة يفتتحان سابع قرية مطورة

يشهد اليوم الثلاثاء، محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والعميد أكرم عبد الرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والإعلامى مصطفى بكرى، افتتاح أعمال إعادة الإعمار لسابع قرية بمبادرة إعمار قرى الصعيد التى أطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، وذلك بقرية الشيخ على بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

شملت أعمال الإعمار بقرية الشيخ على إعادة بناء 50 منزلا مع توفير الأثاث المنزلى لهم، بالإضافة إلى توزيع 50 رأس ماشية مدعومة لمدة عام، والمساهمة فى تجهيز 25 عروسة، بالإضافة إلى توزيع 500 قطعة ملابس و500 بطانية.

كانت مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، قد أطلقتا مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر فى يونيو العام الماضى 2014، وأعلن أحمد أبوهشيمة التزامه بتنفيذ المبادرة فى 20 قرية بصعيد مصر، وتم تنفيذها فى قرى مهدى الأخرم، والغرقد وأبو صالح بمركزى الفشن وناصر بمحافظة بنى سويف وقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا وقرية النخيلة بأسيوط، وقرية أولاد يحى بحرى بمحافظة سوهاج، وتعتبر قرية الشيخ على هى القرية السابعة التى تشملها المبادرة.

وأعلن أحمد إبراهيم مسئول الأورمان لمحافظات الصعيد، عن قيام الجمعية بتنظيم احتفالية غدا الثلاثاء لافتتاح قرية الشيخ على بنجع حمادى شمال محافظة قنا، بعد تطويرها بالتنسيق مع حديد المصريين بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وحسين يوسف وكيل وزارة التضامن ورئيس مدينة نجع حمادى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمهندس حسام القبانى رئيس جمعية الأورمان واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ومحمود فؤاد نائب المدير العام.

وأوضح إبراهيم، أن التطوير شمل إعادة إعمار 50 منزلا لغير القادرين، وتزويد كل منزل بأثاث جديد عبارة عن غرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ به غسالة وثلاجة وبوتاجاز وصالون عبارة عن 3 "كنبة" إلى جانب ذلك سيتم توزيع 50 رأس ماشية على الأرامل وغير القادرين، ممن تنطبق عليهم شروط الجمعية حيث يحصل المستفيد على رأس ماشية عبارة عن "جاموسة" لا يقل عشارها عن 5 أشهر، كما يحصل كل مستفيد على مبلغ 400 جنيه تغذية للرأس، كما سيتم توزيع شيكات المشروعات الصغيرة لعدد 25 مستفيدا كل شيك عبارة عن 4000 جنيه، وأيضا يتم منح مبالغ مالية للفتيات المقبلات على الزواج، بواقع 5000 جنيه لكل فتاة، كما سيتم توزيع مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أكد أن التكلفة الإجمالية، تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه.