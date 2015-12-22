لو كعب رجلك بيوجعك فتش عن مرض اللفافة الأخمصية واعرف أسبابه

اللفافة الأخصمية، من الأمراض التى يصاب بها البعض نتيجة لبعض الأسباب منها الوقوف لفترات طويلة والوزن الزائد والإصابة بأنواع معينة من الأمراض.

وفى السياق نفسه أوضح الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس، أن التهاب اللفافة الأخمصية هو التهاب فى الرباط الذى يحمى أخمص القدم، وهو عبارة عن نسيج ضام كالحزمة تمتد من كعب القدم لتصل إلى مقدمتها بالأصابع واللفافة الأخمصية لها وظيفة حساسة حيث إنها تعطى الدعم لعرش القدم، وكذلك تقوم بتوزيع الوزن على القدم أثناء المشى، ويعتبر هذا الالتهاب من أهم أسباب آلام الكعب الذى قد يتحول مع استمرار المشكلة من غير علاج إلى تكون شوك أو نتوءات عظمية فى الكعب.

>1. الوقوف لفترات طويلة وكثرة الأنشطة التى تتطلب الحركة الدائمة والمشى.>2. الوزن الزائد والبدانة من العوامل التى تساهم فى آلام الكعب الحادة، وتظهر أكثر عند الإنسان فى منتصف العمر أو عند البالغين الذين يعانون من زيادة فى الوزن.>3. الوزن الزائد المفاجئ مثل الحمل.>4. الزيادة المفاجئة فى المشى أو القيام بممارسة أنشطة رياضية، قد تكون من العوامل المساهمة فى التهاب الكعب.>5. الأنواع المختلفة من اضطرابات المفاصل مثل: الروماتويد.>6. تحمل "حمل ثقيل".>7. قصر أو قلة مرونة عضلات الساق الخلفية.>8. زيادة تسطح - تفلطح - القدم أو ضعف الهيكل المثبت لقوس القدم الطبيعى.>9. استعمال الأحذية غير المريحة وعالية الكعب التى لا تحتوى على دعامة لقوس القدم.