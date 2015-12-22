عشان تكمل تمارينك الرياضية بنشاط.. اشرب عصير الموز والبرتقال مع الجزر

بعد الاستماع إلى جلسة طويلة عن فوائد التمارين الرياضية، يتحمس الكثير منا إلى ممارسة الرياضة بشكل دائم، وحتى تؤدى التمارين بنشاط يقدم مدرب الألعاب القتالية "عصام شعبان" مجموعة من المشروبات التى تعزز من طاقتك وتجعلك تقوم بالتمارين الرياضية بكل نشاط وقوة.

يقول "شعبان": "من المعروف أن تناول القهوة خالية من السكر قبل التمرين الرياضى تساعد على حرق الدهون فى الجسم وهو ما يشعرنا بالطاقة القوية أثناء القيام بالتمرين، ويفضل قبل التمرين تناول عصائر خالية من السكر فهى تزيد من طاقتنا وتجعل الجسم يستفاد من كل جزء فى التمرين، ويعتبر الموز مضاف إليه ملعقة من العسل والقليل من الماء من أقوى العصائر التى يفضل تناولها قبل التمرين بالإضافة إلى البرتقال والجزر، أما عصير الجوافة فهو رقم 1 فى حياة الشباب قبل التمرين نظرا لاحتوائه على الفيتامينات الطبيعية التى تساعده فى بناء العضلات".

ويضيف: "يهدف كل فرد من ممارسته للتمارين الرياضية هدف محدد منهم من يريد اللياقة الدائمة وآخر تكوين العضلات، لهذا القيام بنظام غذائى إلى جانب التمارين من الأمور الضرورية التى يجب أن نقوم بها، وتعتبر المكسرات من مسببات الطاقة نظرا للفيتامينات التى تحتوى عليها، وللشباب ممن يستهدفون تكوين العضلات يفضل قبل التمرين تناول البطاطا والبطاطس المسلوقة قليلة الملح والأرز والمكرونة والبروتين قبل التمرين بساعتين حتى يقوموا بحرق الدهون أثناء التمرين ويستفيد الجسم بباقى المكونات فى تكوين العضلات، أما من يرغبون فى حرق الدهون فيفضل التزامهم مع طبيب تغذية للتعرف على مشكلة الجسم ومعالجتها بطريقة طعام محددة فى مواعيد منظمة.