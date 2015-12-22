ضبط 28 طن مستلزمات إنتاج مغشوشة لتصنيع غيار السيارات والدراجات النارية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات أمنية للتصدى لظاهرة انتشار تصنيع وتجارة قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، لما تشكله من خطورة على حياة وممتلكات المواطنين، والتى تتسبب فى حدوث العديد من الحوادث المرورية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 472 قضية ضُبط خلالها 29708437 قطعة غيار سيارات ودراجات نارية، و فى مجال ضبط قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة تم ضبط 485 قضية ضُبط خلالها 25439442 قطعة غيار سيارات، و2610 قطعة غيار دراجات نارية، و28,205 طن مستلزمات إنتاج تصنيع غيار السيارات والدراجات النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.