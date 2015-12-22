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الداخلية تضبط 39 حالة تهرب ضريبى بقيمة 86 مليون جنيه

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الداخلية تضبط 39 حالة تهرب ضريبى بقيمة 86 مليون جنيه الداخلية تضبط 39 حالة تهرب ضريبى بقيمة 86 مليون جنيه
تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط (39) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (86,310,993 جنيها).

كما تم ضبط (8) سيارات محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها.

وتم ضبط (31) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (69) أحكام قضائية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365