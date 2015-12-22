أخبار عاجلة

العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
العين الثالثة: تحليل مباراة الشرقية الزمالك والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف -
بالصور || العثور على فتاة ادعت أنها حورية بحر حقيقية بأمريكا والشرطة تؤكد.. ليس لها هوية في السجلات ووجدناها عارية ومبللة في الشارع -
وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المحكمة العليا تأمر القبض على رئيس بنماالسابق بتهمة التجسس على مواطنين

Google+ Print
المحكمة العليا تأمر القبض على رئيس بنماالسابق بتهمة التجسس على مواطنين المحكمة العليا تأمر القبض على رئيس بنماالسابق بتهمة التجسس على مواطنين

ريكاردو مارتينيلي

أمرت المحكمة العليا في بنما، يوم الاثنين، بالقبض على الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي المتهم باستخدام أموال عامة للتجسس بطريقة غير قانونية على أكثر من 150 شخصًا.

وبعد مداولات استغرقت أربع ساعات تقريبًا صوت قضاة المحكمة بالموافقة على أمر الاعتقال المؤقت لرجل الأعمال الثري الذي حكم البلد الواقع في أمريكا الوسطى في الفترة من 2009 إلى 2014 .

وبحسب رويترز يواجه مارتينيلي -الذي غادر بنما في يناير ومن المعتقد أنه يقيم في ميامي بالولايات المتحدة- 6 تحقيقات مختلفة تتعلق بالفساد من بينها إساءة استخدام أموال عامة والتورط في جرائم مالية وتقاضي رشى ومنح عفو غير قانوني لأفراد.

وفي هذه القضية يقول ممثلو الإدعاء إن مارتينيلي (63 عامًا) استخدم أموال دافعي الضرائب وموظفين حكوميين للتنصت على مكالمات هاتفية وقراءة رسائل وتتبع نشطاء وسياسيين وأعضاء نقابيين ومحامين وأطباء وجماعات مدنية أخرى.

ورد مارتينيلي على أنباء قرار المحكمة العليا بتغريدة على تويتر في وقت متأخر يوم الاثنين تقول إن هذه هي الجولة الأولى من محاكمة سياسية.

وألقي القبض على اثنين من كبار مسؤولي الأمن السابقين أثناء حكم مارتينيلي في القضية وينتظران المحاكمة.

وفي رسالة نشرت في حسابه على تويتر هذا الشهر قال مارتينيلي إن الاتهامات الموجهة إليه هي حملة إنتقام يتزعمها الرئيس الحالي خوان كارلوس فاريلا.

وكان فاريلا قد ساعد مارتينيلي على الفوز بالرئاسة في 2009 قبل أن يدب خلاف حاد بين الاثنين.

وقال محامي الدفاع روجيليو كروز في أكتوبر تشرين الأول إن مارتينيلي بريء من كل التهم ووصف لائحة إتهام مؤقتة بانها “مجنونة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا