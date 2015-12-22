"السياحة والطيران" تعلنان اليوم الشركة الفائزة بتقييم تأمين المطارات

يعقد هشام زعزوع وزير السياحة،وحسام كمال وزير الطيران المدنى، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن اسم الشركة العالمية التى تم اختيارها للاستعانة بها فى مجال الأمن، وتقييم المخاطر، وتطوير الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق على العرض المقدم من الشركة البريطانية المتخصصة فى مجال الأمن وتقييم المخاطر، لتوليها تقييم الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية، وتم استبعاد العرض الأمريكى.

يذكر أن المهام المطلوبة من الشركة البريطانية، التدقيق فى أنظمة أمن الطيران المعتمدة فى المطارات فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما فى ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب، بجانب وضع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، بل والتفوق عليها، والتعاون مع الحكومة لدعم تطبيق هذه التوصيات، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.