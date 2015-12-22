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هيثم الحريرى: نسعى لتشكيل تحالف "العدالة الاجتماعية" للتصدى لسياسات مبارك

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هيثم الحريرى: نسعى لتشكيل تحالف "العدالة الاجتماعية" للتصدى لسياسات مبارك هيثم الحريرى: نسعى لتشكيل تحالف "العدالة الاجتماعية" للتصدى لسياسات مبارك
كشف هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أنه يسعى وآخرون بالمجلس إلى تشكيل تحالف تحت مسمى العدالة الاجتماعية.

وأضاف الحريرى فى تصريح خاص، أن التشكيل يهدف إلى تحقيق العدالة التى نادت بها ثورتا يناير ويونيو، ويسعى إلى مساندة ودعم المجلس فيما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية ويتصدى بنفس القوة للحكومة وأغلبية المجلس فيما يراه يحقق سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية .

وقال الحريرى إن تحالف ائتلاف ، سيتحمل أعضاؤه مسئولية قراراته أمام المواطن المصرى.

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مصر 365

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