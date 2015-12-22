بالفيديو.. شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه البحرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة، زادت حدتها على الطرق السريعة والصحراوية .

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر، فالبحر المتوسط معتدل تصاحبه رياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مرتين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر انخفاضا فى بعض المدن غدا :

القاهرة

الاسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى11 صغرى و19 عظمى، وب8 للصغرى و19 للكبرى،إلى 12 صغرى 20 للعظمى، وفى13 صغرى 19 كبرى،12 للصغرى و20 للعظمى، وفى12 للصغرى 19 للعظمى.الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 1 العظمى 17،الصغرى 6 العظمى 18،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 23،الصغرى 12 العظمى 23،الصغرى 14 العظمى 23،الصغرى 8 العظمى 19،الصغرى 3 العظمى 10،الصغرى 8 العظمى 20،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 9 العظمى 22،الصغرى 12 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 20،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 8 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 23،الصغرى 6 العظمى 22،الصغرى 7 العظمى 21،الصغرى 15 العظمى 22،الصغرى 7 العظمى 17.



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