بالفيديو.. شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه البحرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة، زادت حدتها على الطرق السريعة والصحراوية .إعلان - Ads إعلان - Ads
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
أما حالة البحر، فالبحر المتوسط معتدل تصاحبه رياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مرتين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .
وتسجل درجات الحرارة فى مصر انخفاضا فى بعض المدن غدا :
القاهرةالصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى
الاسكندرية11 صغرى و19 عظمى، وب
مرسى مطروح8 للصغرى و19 للكبرى،
بورسعيدإلى 12 صغرى 20 للعظمى، وفى
دمياط13 صغرى 19 كبرى،
والإسماعيلية12 للصغرى و20 للعظمى، وفى
السويس12 للصغرى 19 للعظمى.
العريشالصغرى 8 العظمى 21،
نخلالصغرى 1 العظمى 17،
طاباالصغرى 6 العظمى 18،
الطورالصغرى 10 العظمى 22،
مرسى علمالصغرى 14 العظمى 23،
الغردقةالصغرى 12 العظمى 23،
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 23،
رفحالصغرى 8 العظمى 19،
كاترينالصغرى 3 العظمى 10،
سيوةالصغرى 8 العظمى 20،
المنياالصغرى 6 العظمى 20،
الفيومالصغرى 7 العظمى 20،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 21،
أبو سمبلالصغرى 9 العظمى 22،
وسط الدلتاالصغرى 12 العظمى 19،
أسيوطالصغرى 6 العظمى 20،
سوهاجالصغرى 8 العظمى 21،
الأقصرالصغرى 8 العظمى 21،
أسوانالصغرى 10 العظمى 22،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25،
حلايبالصغرى 16 العظمى 23،
الوادى الجديدالصغرى 6 العظمى 22،
قناالصغرى 7 العظمى 21،
نويبعالصغرى 15 العظمى 22،
السلومالصغرى 7 العظمى 17.
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