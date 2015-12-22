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بالفيديو.. شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة

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بالفيديو.. شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة بالفيديو.. شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والجيزة
تشهد محافظتا القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه البحرى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة، زادت حدتها على الطرق السريعة والصحراوية .

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر، فالبحر المتوسط معتدل تصاحبه رياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مرتين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى انخفاضا فى بعض المدن غدا :

القاهرة

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى

الاسكندرية

11 صغرى و19 عظمى، وب

مرسى مطروح

8 للصغرى و19 للكبرى،

بورسعيد

إلى 12 صغرى 20 للعظمى، وفى

دمياط

13 صغرى 19 كبرى،

والإسماعيلية

12 للصغرى و20 للعظمى، وفى

السويس

12 للصغرى 19 للعظمى.

العريش

الصغرى 8 العظمى 21،

نخل

الصغرى 1 العظمى 17،

طابا

الصغرى 6 العظمى 18،

الطور

الصغرى 10 العظمى 22،

مرسى علم

الصغرى 14 العظمى 23،

الغردقة

الصغرى 12 العظمى 23،

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 23،

رفح

الصغرى 8 العظمى 19،

كاترين

الصغرى 3 العظمى 10،

سيوة

الصغرى 8 العظمى 20،

المنيا

الصغرى 6 العظمى 20،

الفيوم

الصغرى 7 العظمى 20،

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 21،

أبو سمبل

الصغرى 9 العظمى 22،

وسط الدلتا

الصغرى 12 العظمى 19،

أسيوط

الصغرى 6 العظمى 20،

سوهاج

الصغرى 8 العظمى 21،

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 21،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 22،

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 25،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 23،

الوادى الجديد

الصغرى 6 العظمى 22،

قنا

الصغرى 7 العظمى 21،

نويبع

الصغرى 15 العظمى 22،

السلوم

الصغرى 7 العظمى 17.


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