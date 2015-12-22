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البنك المركزي: الاحتياطي النقدي “آمن” وملتزمون بسداد كافة الديون في مواعيدها

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البنك المركزي: الاحتياطي النقدي “آمن” وملتزمون بسداد كافة الديون في مواعيدها البنك المركزي: الاحتياطي النقدي “آمن” وملتزمون بسداد كافة الديون في مواعيدها

البنك المركزي المصري – أرشيفية

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية “آمن”، وأن ملتزمة بسداد كافة ديونها في مواعيد استحقاقها ولم يحدث يوما أن تخلفت الدولة المصرية عن سداد أية أقساط دين لأية جهة.

وقال المصدر ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه سيتم في الأسبوع الأول من يناير المقبل سداد مبلغ مليار دولار قيمة سندات مستحقة لصالح دولة قطر في موعدها المحدد في السابع من يناير 2016، بالإضافة إلى قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار.

وأضاف ” إن البنك المركزي وفر بالتنسيق مع البنوك نحو 7,6 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وأيضا سداد المستحقات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية”.

ونفى المصدر اتجاه البنك المركزي لطرح سندات جديدة بالعملات الأجنبية ، إلا تلك التي تطرح لسداد سندات أخرى مستحقة.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد زاد بنحو سبعة ملايين دولار في شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 16,422 مليار دولار، فيما هبطت ديون مصر الخارجية بنحو ملياري دولار لتسجل 46,1 مليار دولار.

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