جنوب السودان: المتمردون يعودون لجوبا لبدء تنفيذ بنود اتفاق السلام

عاد وفد من المتمردين إلى جوبا عاصمة جنوب السودان بعد عامين من النفى لبدء تنفيذ بنود اتفاق سلام جرى توقيعه قبل أربعة أشهر.

وقال بول كورديت، الناطق باسم اللجنة الحكومية لاستقبال وفد المتمردين، اليوم الاثنين أن 15 عضوا من فريق أولى مكون من مائة وخمسين شخصا وصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان قادمين من غامبيلا فى إثيوبيا لبدء العمل على تحويل اتفاق السلام إلى واقع.

وأضاف "نود أن نرحب بهم فى عاصمة جمهورية جنوب السودان. . جوبا، وأن نقول لهم مرحبا بكم فى الوطن".

وقال رمضان حسن لاكو قائد وفد المتمردين الذى وصل اليوم الاثنين أن أعضاء الوفد الآخرين تأخروا بسبب مشكلات فنية تعرضت لها الرحلة التى تقلهم من الخرطوم.

وأوضح لاكو "أريد أن أؤكد لشعب جنوب السودان أننا سنبدأ اليوم تنفيذ الاتفاق".

وقال إدموند ياكانى عضو "منظمة تمكين المجتمع المحلى من أجل التقدم" للأسوشيتد برس، أن وصول فريق طليعى يعد بادرة التزام من قبل الجانبين لتحويل اتفاق السلام إلى واقع.بالنسبة لى الامر يحيى أملا.. بادرة جيدة تدل على أن اتفاق السلام سوف ينفذ، فعلى الأقل الأطراف الأساسية موجودة الآن فى جوبا".

الحرب فى جنوب السودان أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ما يزيد على المليونين من منازلهم ودفعت قطاعات من السكان إلى العيش فى مجاعة.

ووقعت أعمال قتال متفرقة بالرغم من اتفاق السلام الذى وقع فى أغسطس الماضى. واندلعت الحرب الأهلية فى جنوب السودان منتصف ديسمبر عام 2013 بعد مصادمات فى ثكنات فى جوبا بين جنود موالين للرئيس سلفا كير الذى ينتمى لعرقية الدنكا وقوات تدعم رياك مشار من عرقية النوير.