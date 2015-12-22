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التحالف يتوعد الحوثيين بإجراءات "قاسية" بعد إعتراض صاروخ فوق السعودية

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التحالف يتوعد الحوثيين بإجراءات "قاسية" بعد إعتراض صاروخ فوق السعودية التحالف يتوعد الحوثيين بإجراءات "قاسية" بعد إعتراض صاروخ فوق السعودية

>أعلن التحالف العربى بقيادة الرياض إعتراض صاروخ إضافى أطلقه المتمردون اليمنيون الحوثيون وحلفاؤهم باتجاه الأراضى هو الخامس منذ الجمعة، متوعدا بإتخاذ إجراءات ردع "قاسية" بحقهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لقيادة التحالف ليل الإثنين الثلاثاء إن "قوات الدفاع الجوى السعودى اعترضت مساء الإثنين صاروخا بالستياً تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جازان".

وأكد البيان أن القوات الجوية "بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الاراضى اليمنية".

وأكد الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، قيامهم ليل امس باطلاق "صاروخ بالستى من نوع (قاهر 1+)، مشيرين بحسب ما نقلت وكالة انباء "سبأ" التى يسيطرون عليها، ان الصاروخ استهدف منشآت لشركة "ارامكو" النفطية السعودية فى جازان.
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مصر 365

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