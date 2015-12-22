نائب المصريين الأحرار بطهطا يطالب محافظ سوهاج بإنشاء مشروعات خدمية للشباب

طالب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بالاهتمام بقرى مركز طهطا عن طريق إنشاء عدد من المشروعات الخدمية والشبابية؛ لخدمة أهالى تلك القرى، ولتخفيف العبء عليهم من خلال استغلال الأراضى أملاك الدولة الفضاء.

ومن هذا المنطلق تقدم سالم بطلب للمحافظ للبدء فى إجراءات تخصيص قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة بقرية الصفيحة لإنشاء ملعب يخدم أبناء القرية ذات الكثافة العالية، كما طالب المحافظة بتخصيص قطعتى أرض مماثلتين بقريتى الشيخ مسعود والشيخ رحومة لإقامة مركزى شباب بهما لخدمة أبناء القريتين.