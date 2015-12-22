مسئولو مياه الشرب ولجنة الأحزاب السياسية بسوهاج يبحثون مطالب المواطنين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مسئولى لجنة المتابعة الميدانية للأحزاب السياسية، وذلك لبحث مطالب المواطن السوهاجى.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الاجتماع تناول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى لم تدخل الخدمة بعد، ومنها محطة مياه السكساكا السطحية بمركز ومدينة طما، ومحطة مياه شطورة بمركز ومدينة طهطا ومشروع صرف صحى المنشأة، وأكد أن هذه المشروعات جار الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار مسئولو الأحزاب السياسية، إلى أن هناك ارتفاعا فى بعض فواتير المياه، وأوضح المهندس ناجح إبراهيم أن الشركة تقوم حالياً بتجميع فواتير استهلاك المياه فى فاتورة واحدة، وانه يتم احتساب كميات المياه المتأخرة على المشتركين فى نفس الفاتورة، وأن الشركة تقوم باحتساب قيمة استهلاك المياه وفقا للفترة الزمنية التى لم تسدد خلالها الفاتورة، كما أنه يتم تقسيط هذه المبالغ حتى لا يتضرر المواطنون من سدادها دفعة واحدة.

وطالب رئيس مياه سوهاج لجنة الأحزاب السياسية بضرورة توعية المواطنين بدور الشركة فى إنتاج كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من الصرف الصحى.