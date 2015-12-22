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مصرع ربة منزل وإصابة زوجها إثر تسرب الغاز بالمنيا

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مصرع ربة منزل وإصابة زوجها إثر تسرب الغاز بالمنيا مصرع ربة منزل وإصابة زوجها إثر تسرب الغاز بالمنيا
تسبب تسرب الغاز داخل شقة سكنية بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، فى مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، مدير البحث الجنائى، يفيد العثور على جثة "يسرا. ر"، 18 سنة وإصابة زوجها "محمود. ن"، عامل، داخل شقتهما السكنية بأبوقرقاص جنوب المنيا.

وبعد الفحص تبين أن سبب الحادث تسرب الغاز إليهما أثناء الاستحمام وبسؤال ذويهما أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى.

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