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حملة مكبرة تضبط 4 قطع سلاح و1665 مخالفة مرورية و39 قضية يموينية بالمنيا

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حملة مكبرة تضبط 4 قطع سلاح و1665 مخالفة مرورية و39 قضية يموينية بالمنيا حملة مكبرة تضبط 4 قطع سلاح و1665 مخالفة مرورية و39 قضية يموينية بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا إخطارا، من اللواء محمود عفيفى يفيد ضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين بقصد الاتجار.

وتمكنت مباحث ، من ضبط 39 قضية تموينة متنوعة من بينها 7 قضايا عدم إعلان و5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 عدم حمل شهادة صحية، بينما تمكنت مباحث المرور، من ضبط 1665 مخالفة مرورية متنوعة و38 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وضبطت الحملة متهمين جنائيين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا سرقة بالإكراه، كما ضبطت 5 قضايا مواد مخدرة متنوعة عبارة عن أقراص مخدرة وحشيش وبانجو، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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