زوج فى دعوى زنا بعد تسليمه فيديوهات إباحية لزوجته: اكتشفت إنى أكبر "كرودية"

أقام الزوج "طارق.ف" دعوى زنا ضد زوجته "مى.م" بعد اكتشافه علاقاتها المتعددة مع رجال، وارتكابها جريمة الزنا وضبط فيديوهات إباحية تجمعها وإياهم وتقديمها لجهات التحقيق.

وقال الزوج فى دعواه رقم 1457 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: لم أكن أعلم أن همسها ليلا مع صديقاتها خيانة وأنها بتلك الأخلاق فقد كانت ملاكا قبل الزواج ولم أتوقع أن تلك الأفعال تصدر منها.

>وتابع فى دعواه:كان يصلنى كثيرا من صديقاتها كلام خارج عنها بعد أول سنة زواج وعندما تتبعت ذلك اكتشفت المصيبة الكبرى.

وأكمل: للأسف اكتشفت أننى أكبر "كرودية"، وأن المحترمة التى كنت أظنها زوجة مخلصة تمارس أفعالا لا تمد للأخلاق بصلة.

وأضاف الزوج: عندما وقعت فى يدى الفيديوهات الخاصة بها أصبت بالشلل من أثر الصدمة وأقمت الدعوى لأخذ حقى بعد أن استغلت حبى لها واحترامى ولم تكتف بالحلال واختارت أن تمارس أفعالا شيطانية.