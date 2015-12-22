الرئيس يشهد اليوم احتفال الأوقاف بالمولد النبوى بحضور الطيب والبابا

تجرى وزارة الأوقاف، الترتيبات النهائية للاحتفال بمولد النبى، المقرر فى العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر وأعضاء مجلس الوزراء والبابا تواضروس.

ويشهد حفل المولد النبوى، تكريم عدد علماء الدين على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، كما يكرم الرئيس السيسى أحد كوادر الوزارة الشابة وهو الدكتور سيد عبد البارى مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، والمسئول عن تدريس الثقافة الإسلامية لراغبى العمل فى الدعوة.

يحضر الاحتفالية، 250 داعية من الأوقاف، منهم 100 داعية من مديرية القاهرة، و100 من الجيزة و50 داعية من القليوبية ضمن 500 مدعو يحضرون من رؤساء الصحف والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان.

وتشمل الاحتفالية كلمة لوزير الأوقاف يتحدث فيها عن جهود الوزارة فى تفكيك الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومواجهة التشدد والإرهاب والإلحاد والبهائية والأفكار المغلوطة والمؤتمرات التى عقدت لذلك والمسابقة التى تعقدها الوزارة أبريل المقبل بشرم الشيخ لتنشيط السياحة، ويليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر ثم كلمة الختام للرئيس السيسى التى تتطرق إلى تجديد الخطاب الدينى حيث يدير الحفل أحد مذيعى التلفزيون المصرى.

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