الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى فى القاهرة 10

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، يصل إلى حد الصقيع، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما حالة البحر، فالبحر المتوسط معتدل تصاحبه رياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مرتين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب تصاحبه الرياح الشمالية الغربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر انخفاضا فى بعض المدن اليوم :

القاهرة الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى الإسكندرية 11 الصغرى و19 للعظمى، والأقصر الصغرى 8 العظمى 21، وأسوان الصغرى 10 العظمى 22، شلاتين الصغرى 14 العظمى 25، حلايب الصغرى 16 العظمى 23.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22/12/2015 بمحافظات مصر

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