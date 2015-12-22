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أجهزة الأمن تسيطر على مشاجرة بين عائلتين فى سمالوط بالمنيا

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أجهزة الأمن تسيطر على مشاجرة بين عائلتين فى سمالوط بالمنيا أجهزة الأمن تسيطر على مشاجرة بين عائلتين فى سمالوط بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع القيادات الشعبية، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية الطيبة بمركز سمالوط شمال المنيا، والتى كادت أن تشعل الفتنة الطائفية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية الطيبة بمركز سمالوط بين عائلتين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتم احتواء المشكلة وضبط طرفيها والاتفاق علي التصالح، وبالتنسيق مع النائب على الكيال، عضو مجلس النواب، تم احتواء المشكلة والتوفيق بين الجانبين.

وبالفحص تبين أن سبب وقوع المشاجرة معاكسة ربة منزل مما دفعها إلى طلب زوجها، وتدخل الطرفان وتطورت إلى مشاجرة بين العائلتين.

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