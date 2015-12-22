اختتام برنامج تنمية ثقافة الأطفال والشباب فى صعيد مصر بسوهاج

قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تحتفل اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية تنمية مصر برئاسة أشرف سليم، مسئول برنامج التنمية الثقافية بختام مشروع برنامج "تنميه الثقافة للأطفال والشباب فى صعيد مصر".

وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الاحتفالية تأتى فى إطار برتوكول التعاون بين إدارة الجمعيات بالهيئة العامه لقصور الثقافة، وجمعيه تنمية مصر للتربية والتنمية الممول من الاتحاد الأوروبى، لدعم العمل والنشاط الثقافى فى صعيد مصر، مشيرا إلى أن الاحتفالية ستشهد إقامة معرضا للفقرات الفنية .