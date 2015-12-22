طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين بمدينة الحديدة اليمنية

>قصفت طائرات دول التحالف العربى ، الذى تقوده المملكة العربية السعودية ، مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى مدينة الحديدة غربى اليمن.

وذكر موقع "مأرب برس" أن الطائرات استهدفت المعهد التقنى بمدينة باجل ومخازن الأسلحة بمحيط مصنع أسمنت باجل وسمع دوى انفجارات عنيفة صادرة من الموقعين.

وكانت قيادة قوات التحالف العربى قد أعلنت الليلة الماضية أن قوات الدفاع الجوى السعودى دمرت صاروخا باليستيا تم إطلاقه من الأراضى اليمنية باتجاه مدينة جيزان جنوبى السعودية.

وأكدت أن القوات الجوية قامت بعد ذلك بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التى تم تحديد موقعها داخل الأراضى اليمنية.

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